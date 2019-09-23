У Києві іноземець стріляв у поліцейських

У ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що чоловік вистрілив під час перевірки документів.

"Поліцейські, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб. Коли вони зупинилася і вийшли з машини, аби перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти", - йдеться в повідомленні.

У бік спецназівців було зроблено сім пострілів, після чого компанія почала розбігатися. Трьох правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один з них має судимості за грабіж та крадіжку.

Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження чоловіка, який стріляв.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Фото: Затримання іноземців, які стріляли в поліцейських (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 вересня в місті Самбір виник конфлікт між чоловіками, один з них при цьому здійснив кілька пострілів у повітря з невідомої зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. На прохання пожежних припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрільця. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.