Во Львовской области участники ДТП устроили стрельбу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия

Во Львовской области выясняют обстоятельства стрельбы из-за незначительного дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в городе Самбор возник конфликт между мужчинами, один из них при этом совершил несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия.

"На место происшествия немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, конфликт между заявителем и 32-летний жителем одного из сел района возник из-за ДТП - незначительное столкновение их автомобилей Тойота и БМВ", - говорится в сообщении.

Во время выяснения отношений мужчины совершили потасовку, а старший из них произвел два выстрела в воздух из оружия, похожего на шумовой (стартовый) пистолет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Предмет, похожий на шумовой пистолет "Экол", полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве, на улице Набережно-Корчеватской, во время тушения пожара стреляли в спасателей. На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. Впоследствии полиции задержала стрелка. Никто в результате стрельбы не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, в результате перестрелки на спорном участке границы между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине, по меньшей мере, один киргизский пограничник погиб, около 19 людей могут быть ранены с обеих сторон.