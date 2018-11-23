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В двух районах окупованого Донецька другу добу немає води

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:18
В двух районах окупованого Донецька другу добу немає води
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Без холодної та гарячої води залишились мешканці Петровського та Кіровського районів

Водопостачання вже другу добу відсутнє в Петровському та Кіровському районах тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначені райони розташовані у західній частині ближче до лінії розмежування. Вранці 22 листопада мешканцям районів відключили і холодну, і гарячу воду. 

Зазначається, що напередодні окупаційна влада повідомляла про планове скорочення подачі води на 25% у зв'язку з ремонтними роботами на Донецькій фільтрувальній станції. Проте у соцмережах люди скаржаться на повну відсутність води.

Водночас компанія "Вода Донбасу" повідомляє, що Донецьк не значився серед населених пунктів, де частково мало припинитись водопостачання через ремонт на ДФС.

Також видання додає, що протягом 16-18 листопада на окупованій частині Луганської області не було електропостачання, що спричинило відсутність опалення. А вже після відновлення електропостачання в Луганську сталось багато аварій на теплотрасах. У той час в області трималась морозна погода. 

Як прифронтовий Донбас готується до зими, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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