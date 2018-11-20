"Київводоканал" оприлюднив графік відключень води до кінця тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада

У "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих сулицях столиці по кілька годи не буде холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Воду почнуть відключати вже ввечері у вівторок, 20 листопада. Планові ремонтні роботи будуть тривати до ночі 24 листопада. "Київводоканал" нагадує мешканцям столиці про необхідність заздалегідь запастися водою.

20 листопада

Із 21:00 до 7:00 21 листопада:

вул.Ставропольська, 28, 28А, 30, 32/11

вул.Саратовська, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42

вул.Кучмин Яр, 44, 44А

вул.Я.Корчака, 23/2, 20

21 листопада

Із 9:00 до 24:00:

вул.Бучми, 1,2,4

вул.Миколайчука,7, 7А, 9, 11,12

проспект Соборності, 2

Із 9.00 до 22.00:

вул.Полярна,15, 15А

Із 8:30 до 7:00 22 листопада:

вул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6

вул.Краківська, 25, 25А. 25Б

вул.Попудренка. 42, 44, 44А

22 листопада

Із 8:30 до 20:00:

вул.Річна, 3, 4

вул. Дмитрівська, 45

23 листопада

Із 10:00 до 24:00 25 листопада:

вул. М.Максимовича, 2

вул. Теслярська, 4

вул. Кайсарова, 5, 15

Із 21:00 до 7:00 24 листопада:

вул.Ружинська, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

вул.Саратовська, 14А

вул.Муромська, 16

Із 9:00 до 20:00 :

вул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А

Із 20:00 до 10:00 24 листопада:

вул. Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101

вул. Петрівська, 10, 12

пров.Косогірний, 4, 8, 8А, 9.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 20 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 18.