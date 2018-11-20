"Київводоканал" оприлюднив графік відключень води до кінця тижня

На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада
У "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих сулицях столиці по кілька годи не буде холодної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Воду почнуть відключати вже ввечері у вівторок, 20 листопада. Планові ремонтні роботи будуть тривати до ночі 24 листопада. "Київводоканал" нагадує мешканцям столиці про необхідність заздалегідь запастися водою.
Із 21:00 до 7:00 21 листопада:
Із 9:00 до 24:00:
Із 9.00 до 22.00:
Із 8:30 до 7:00 22 листопада:
Із 8:30 до 20:00:
Із 10:00 до 24:00 25 листопада:
Із 21:00 до 7:00 24 листопада:
Із 9:00 до 20:00 :
Із 20:00 до 10:00 24 листопада:
Нагадаємо, у Києві у вівторок, 20 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 18.