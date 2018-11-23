У Києві без холодної води через прориви труб залишаються 20 вулиць

Фото: прорив водогону (facebook.com/vodokanal)

Аварійні бригади "Київводоканалу" обіцяють відремонтувати поломки протягом доби

У Києві у п'ятницю, 23 листопада, кількість вулиць, де відключили холодну воду у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання, досягла 20. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що аварійні бригади підприємства працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Водопостачання тимчасово відсутнє за наступними адресами:

Крутий узвіз, 7;

вул. Осиповського, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19А, 19Б;

пров. Артезіанський, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 11, 13;

вул. Рилєєва, 23;

вул. Велика Васильківська, 134;

вул. Данила Щербаківського, 57;

вул. Кучмин Яр, 44, 44А;

вул. Саратовська, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

вул. Януша Корчака, 20, 23/21, 28/2;

вул. Ставропольська, 28, 28А, 30, 32/11;

вул. Толбухіна, 9;

пров. Баумана, 4, 6, 8;

вул. Ольжича, 7, 11;

вул. Шепетівська (приватні будинки);

вул. Шевченка, 149 – 193;

вул. Володимира Покотила, 1, 3;

пр-т. Леся Курбаса, 5Б;

вул. Механізаторів, 1;

вул. Петра Радченка, 1 – 17;

вул. Борщагівська, 126.

У "Київводоканалі" зазначили, що термін ліквідації пошкоджень - одна доба.

Нагадаємо, у "Київводоканалі" повідомили про планові ремонтні роботи на мережах холодного водопостачання до кінця тижня, у звязку із чим у будинках на окремих вулицях столиці по кілька годин не буде холодної води. На окремих вулицях Києва води не буде до вечора 24 листопада.

Додамо, що станом на 23 листопада другу добу немає води у двох районах окупованого Донецька. Водопостачання відсутнє в Петровському та Кіровському районах.