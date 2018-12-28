В Киеве без холодной воды остались жители семи улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в пятницу, 28 декабря, отключили холодную воду на семи улицах в зв'связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Юрковськая, 42А;

пр-т. Голосеевский, 128;

ул. Академика Туполева, 2, 4, 4А, 8;

ул. Дубровицкая, 5, 7;

ул. Архитекторская, 1 – 19;

пров. Донской, 1 – 23;

пров. Теремковский, 1 – 11.

Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.

Напомним, из-за сложных погодних условий на Донбассе во вторник, 25 декабря, без электричества остались несколько объектов водоснабжения, в результате чего по меньшей мере 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Подольском районе Киева ликвидировали аварию, через которую 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом.