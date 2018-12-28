В Киеве без холодной воды остались жители семи улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве в пятницу, 28 декабря, отключили холодную воду на семи улицах в зв'связи с авариями на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Сообщается, что повреждения ликвидируют ориентировочно за сутки.
Напомним, из-за сложных погодних условий на Донбассе во вторник, 25 декабря, без электричества остались несколько объектов водоснабжения, в результате чего по меньшей мере 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой.
Ранее РБК-Украина сообщало, в Подольском районе Киева ликвидировали аварию, через которую 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом.