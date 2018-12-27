На Подоле восстанавливают подачу тепла и воды после аварии

Иллюстративное фото (УНИАН)

Было ликвидировано две аварии на сетях теплоснабжения

В Подольском районе Киева ликвидировали аварию, из-за которой 26 декабря без теплоснабжения остался 61 дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время специалисты восстанавливают поставки горячей воды и централизованного отопления домов.

Сообщается, повреждение, которое произошло по адресу: ул. Константиновская, 61, было ликвидировано вчера в 18:00. Сразу после завершения ремонтных работ работники начали восстанавливать подачу теплоносителя (ул. Константиновская,61, 51, 57, 59/5, 55, 53; ул.Юрковская, 2-6/32, 8-2, 12/59; ул. Еленовская,8; ул. Кирилловская, 30/5, 26/2, 34-38; ул. Оболонская,4,5,6,7,9).

Повреждения по адресу ул. Светлицкого, 30/20 было устранено утром 27 декабря. (ул. Светлицкого,30/20, 30/20а, 30/20б, 28, 28а, 24, 24а, 28б, 19, 21, 31/7, 29/18, 27, 25, 23, 23а, 13, 30а; ул. Червонопільська,19, 17/23, 15, 21, 13/16, 14/14, 16, 20/15; ул. Межевая, 12а, 20, 22, 23, 24, 22а, 26, 18; ул. Свободы,8/28, 10, 14, 16).

Напомним, вчера в "Киевтеплоэнерго" анонсировали, что ремонтные работы продлятся до 6:00, 27 декабря, а после завершения ремонтных работ горячая вода и отопление будут поданы в дома.

Ранее РБК-Украина писало, что почти 200 учебных заведений Украины имеют проблемы с отоплением. В частности, нарушения сроков начала отопительного сезона обнаружили в Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.