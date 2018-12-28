У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, відключили холодну воду на семи вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Юрківська, 42А;

пр-т. Голосіївський, 128;

вул. Академіка Туполєва, 2, 4, 4А, 8;

вул. Дубровицька, 5, 7;

вул. Архітекторська, 1 – 19;

пров. Донський, 1 – 23;

пров. Теремківський, 1 – 11.

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу.

Нагадаємо, через складні погодні умови на Донбасі у вівторок, 25 грудня, без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Подільському районі Києва ліквідували аварію, через яку 26 грудня без теплопостачання залишився 61 будинок.