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У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 16:26
У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві в п'ятницю, 28 грудня, відключили холодну воду на семи вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Юрківська, 42А; 
  • пр-т. Голосіївський, 128; 
  • вул. Академіка Туполєва, 2, 4, 4А, 8; 
  • вул. Дубровицька, 5, 7; 
  • вул. Архітекторська, 1 – 19; 
  • пров. Донський, 1 – 23; 
  • пров. Теремківський, 1 – 11. 

Повідомляється, що пошкодження ліквідують орієнтовно за одну добу. 

У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць

Нагадаємо, через складні погодні умови на Донбасі у вівторок, 25 грудня, без електрики залишилися кілька об'єктів водопостачання, внаслідок чого щонайменше 10 населених пунктів відчувають проблеми з водою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Подільському районі Києва ліквідували аварію, через яку 26 грудня без теплопостачання залишився 61 будинок. 

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