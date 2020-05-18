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"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 13:01
"Пир во время чумы": Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко возмутился массовым отдыхом киевлян в ночных клубах во время карантина

Киевская власть обратилась к Национальной полиции с просьбой проверить работу ночных клубов столицы. Возобновление их работы не предусмотрено послаблениями карантинных ограничений.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, работа столичных развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, до сих пор запрещена.

"Я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен. Толпы людей - это какой-то пир во время чумы. Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения", - заявил мэр.

Кличко также сообщил, что в связи с приведенными фактами обратился в полицию, чтобы та проверила работу ночных клубов столицы.

"И должна быть строгая ответственность их владельцев. А тем, кто рвется на массовый отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение" - добавил мэр Киева.

Вероятно, Кличко имел в виду ночной клуб Queen. Несколько дней подряд пользователи соцсетей публикуют видео отдыха из клуба. В частности, в ночь с 15 на 16 мая в Instagram одна из посетительниц опубликовала фото и видео, на котором видно, что танцпол и столики заполнены гостями. На камеру попали как минимум несколько десятков гостей.

Сегодня мэр Киева обнародовал очередной этап смягчения карантина. По словам Кличко, 22 мая в столице откроются промышленные рынки, крупные магазины и фитнес-центры. Также с 22 мая городская власть планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевВиталий КличкоКиевклуб
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