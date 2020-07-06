В Киеве оценили возможность очередного ослабления карантина

Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

Отменять ограничения пока не планируют

Показатели заболеваемости в Киеве наконец позволили городу ослабить карантинные ограничения. Новые послабления в столице состоятся не скоро.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он напомнил, что динамика заболеваемости в городе снизилась, и это позволило снять введенные неделей ранее ограничения.

В то же время, городская власть пока не рассматривает возможности дальнейшего ослабления карантина в Киеве.

"Я думаю, следующий переход к ослаблению произойдет не скоро. Учитывая те эпидемические показатели, которые сейчас фиксируются... Будем ждать следующую волну заболеваний коронавирусом, предварительно - это ноябрь-октябрь", - заявил Рубан.

Он уточнил, что до этого времени частные предприятия, учебные заведения и другие организации будут вынуждены работать по действующим правилам.

"По каждому субъекту хозяйствования, по каждому бизнесу, по каждому направлению уже разработаны специальные порядки работы при данной инфекции. Будет все работать, но с определенными ограничениями", - добавил Рубан.

Напомним, сегодня киевская власть сняла ряд карантинных ограничений, в частности, позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

Карантин в Киеве усилили 1 июля из-за увеличения динамики заболеваемости.

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Автор: Роман Калиниченко