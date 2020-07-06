ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский потребовал усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах

Новости » Общество     06.07.2020 - 14:14
Зеленский потребовал усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция уже отчитывается о проверке ресторанов и протоколах о нарушениях

Президент Украины Владимир Зеленский требует усилить контроль за карантинными мероприятиями в общественных местах. Речь, в частности, идет о ресторанах и клубах.

Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает президентская пресс-служба.

"Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти получив болезнь, от которой пока нет вакцины", - сказал Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Напомним, на президента Украины Владимира Зеленского составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе.

На то время работа внутренних помещений кафе была запрещена.

Отметим, что киевская власть 6 июля приняла решение разрешить работу ресторанов и кинотеатров после 22:00.

Однако работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь