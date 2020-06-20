В Киеве горело здание "Киевпроекта"

Спасатели ликвидировали пожар
В Киеве сегодня произошел пожар в шестнадцатиэтажном офисном здании в Шевченковском районе. Возгорание возникло на 11 этаже здания по улице Богдана Хмельницкого, 16-22.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, огнем были охвачены около 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 21:17.
В результате происшествия никто не пострадал.
Отметим, в здании, где произошел пожар, с сентября 2019 года проводится реконструкция компанией "Киевпроект".
Напомним, вечером 19 июня в Кривом Роге произошел масштабный пожар на центральном рынке, огонь уничтожил десятки торговых точек.
Также РБК-Украина писало о пожаре в пятиэтажном доме в Херсоне.
До этого горела квартира в девятиэтажном доме в Одессе.
Автор: Дмитрий Левицкий