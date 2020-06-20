У Києві горіла будівля "Київпроекту"

У Києві сьогодні сталася пожежа в шістнадцятиповерховій офісній будівлі у Шевченківському районі. Загоряння виникло на 11 поверсі будівлі по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогнем було охоплено близько 150 квадратних метрів. Пожежу повністю ліквідували о 21:17.

В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Зазначимо, в будівлі, де сталася пожежа, з вересня 2019 року проводиться реконструкція компанією "Київпроект".

Нагадаємо, ввечері 19 червня у Кривому Розі сталася масштабна пожежа на центральному ринку, вогонь знищив десятки торгових точок.

Також РБК-Україна писало про пожежу в п'ятиповерховому будинку в Херсоні.

До цього горіла квартира у дев'ятиповерховому будинку в Одесі.