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Интервью

В Киеве горел комбинат "Прогресс"

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 14:10
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В 13:38 пожар был локализован, открытого огня нет

В Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщается, информация о возгорании на бульваре Вацлава Гавела поступила к спасателям в 12.19 четверга, 5 июля.

"Произошло возгорание на крыше отдельностоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 13:38 пожар был локализован. Открытого огня нет.

 

Фото: пожар на одном из комбинатов в Киеве

Вместе с тем, по информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло на комбинате "Прогресс".

Отметим, на территории участков комбината "Прогресс" находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника. 

 

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева произошел пожар в отселенном здании по ул. Межигорской, 27.

Также сообщалось, что 1 июля, на Набережном шоссе в Киеве сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.

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Теги публикации: Киев, Киев, пожар, комбинат, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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