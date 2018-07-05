В Киеве горел комбинат "Прогресс"

В 13:38 пожар был локализован, открытого огня нет

В Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщается, информация о возгорании на бульваре Вацлава Гавела поступила к спасателям в 12.19 четверга, 5 июля.

"Произошло возгорание на крыше отдельностоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 13:38 пожар был локализован. Открытого огня нет.

Фото: пожар на одном из комбинатов в Киеве

Вместе с тем, по информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло на комбинате "Прогресс".

Отметим, на территории участков комбината "Прогресс" находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева произошел пожар в отселенном здании по ул. Межигорской, 27.

Также сообщалось, что 1 июля, на Набережном шоссе в Киеве сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.