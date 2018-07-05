В Киеве горел комбинат "Прогресс"

В 13:38 пожар был локализован, открытого огня нет
В Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Как сообщается, информация о возгорании на бульваре Вацлава Гавела поступила к спасателям в 12.19 четверга, 5 июля.
"Произошло возгорание на крыше отдельностоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 13:38 пожар был локализован. Открытого огня нет.
Фото: пожар на одном из комбинатов в Киеве
Вместе с тем, по информации dtp.kiev.ua, возгорание произошло на комбинате "Прогресс".
Отметим, на территории участков комбината "Прогресс" находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Информация уточняется.
Напомним, ранее в Подольском районе Киева произошел пожар в отселенном здании по ул. Межигорской, 27.
Также сообщалось, что 1 июля, на Набережном шоссе в Киеве сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.