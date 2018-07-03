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Интервью

В Киеве на Подоле загорелось аварийное здание

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 14:04
Фото: пожар в Киеве на Подоле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве на Подоле (dsns.gov.ua)

Причина возникновения пожара выясняется, информации относительно жертв и пострадавших нет

В Подольском районе Киева произошел пожар в отселенном здании по ул. Межигорской, 27. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 июля в 11:36 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорской, 27, что в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар произошел в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.

 

Фото: пожар в Киеве на Подоле (dsns.gov.ru)

"В 12:48 вогнебоцям удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара", - указано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 сотрудников ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется. Информации относительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве в ночь на воскресенье, 1 июля, на Набережном шоссе сгорела передвижная кофейня, обошлось без пострадавших.

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Теги публикации: пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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