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Интервью

Рада не смогла включить в повестку дня проект по криминализации контрабанды товаров

НовостиФинансы    03.07.2018 - 14:01
Фото: иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

За включение законопроекта в повестку проголосовало лишь 135 нардепов

Народные депутаты не поддержали включение в повестку дня правительственного законопроекта №8543 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за включение в повестку дня проголосовали лишь 135 нардепов, при 226 минимально необходимых.

Напомним, в конце июня глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект, который вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду.

"Будем просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения", - отмечал Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 млрд гривен в результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: контрабанда, уголовная ответственность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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