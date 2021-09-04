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В Киеве горел бизнес-центр "Колизей". Из кабины лифта спасли ребенка

Автор: Наталья Скороход

В Киеве в Дарницком районе загорелся бизнес-центр "Колизей". В результате едва не пострадал ребенок, который оказался заблокированным в лифте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

4 сентября в 18:18 в ГСЧС поступила информация о том, что в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6-А возник пожар. Возгорание произошло на 8-м этаже в помещении, где расположен бизнес-центр "Колизей". Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. метров.

Спасатели провели разведку на этажах и обнаружили ребенка, который застрял в лифте.

"В ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины спасли ребенка (2005 г.р.), который был заблокирован", - говорится в сообщении.

Больше пострадавших не обнаружили.

"Жертв и пострадавших нет", - уточнили спасатели.

По состоянию на 19:22 пожар в помещении сауны, фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализовали на площади 100 кв. метров, а в 19:30 пожар был полностью ликвидирован.

К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники спасателей.

Напомним, в Киеве загорелся костел. Огонь нанес столетнему зданию большой ущерб

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Киев