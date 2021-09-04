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У Києві горів бізнес-центр "Колізей". З кабіни ліфта врятували дитину

Автор: Наталья Скороход

У Києві в Дарницькому районі загорівся бізнес-центр "Колізей". В результаті ледь не постраждала дитина, яка виявилася заблокованою в ліфті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

4 вересня о 18: 18 до ДСНС надійшла інформація про те, що в Дарницькому районі по вул.Лариси Руденко, 6-А виникла пожежа. Займання сталося на 8-му поверсі в приміщенні, де розташований бізнес-центр "Колізей". Вогонь поширився на покрівлю площею близько 100 кв.метрів.

Рятувальники провели розвідку на поверхах і виявили дитину, яка застрягла в ліфті.

"В ході проведення розвідки між 7 і 8 поверхами з ліфтової кабіни врятували дитину (2005 р.н.), яка була заблокована", - йдеться в повідомленні.

Більше постраждалих не виявили.

"Жертв і постраждалих немає", - уточнили рятувальники.

Станом на 19:22 пожежу в приміщенні сауни, фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізували на площі 100 кв.метрів, а о 19:30 пожежу було повністю ліквідовано.

До гасіння було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки рятувальників.

Нагадаємо, в Києві загорівся костел. Вогонь завдав столітньому будинку великої шкоди

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Київ