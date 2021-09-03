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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 22:59
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган Фото: спасатели тушат пожар в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пока открытого огня не видно, но есть сильное задымление.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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Posted by dtp.kiev.ua on Friday, September 3, 2021

"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала она.

По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.

"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.

Видео изнутри пострадавшего от огня костела:

Обновлено.

ДСНС в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.

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Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: пострадали внутренняя отделка и орган
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