В Киеве и еще двух областях выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19

Черновицкая область продолжает удерживать лидерство по темпам распространения коронавируса
В Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.
Так, Черновицкая область продолжает удерживать лидерство по темпам распространения вируса - за сутки подтвердили 72 новых заболеваний. В Киеве было выявлено 52 случая, в Харьковской области - 41.
Ситуация по количеству новых случаев COVID-19 по областям следующая:
Напомним, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая. Умерли за сутки 17 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами стали 456 человек.