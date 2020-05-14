В Киеве и еще двух областях выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19

В Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Так, Черновицкая область продолжает удерживать лидерство по темпам распространения вируса - за сутки подтвердили 72 новых заболеваний. В Киеве было выявлено 52 случая, в Харьковской области - 41.

Ситуация по количеству новых случаев COVID-19 по областям следующая:

Винницкая обл. +26;

Волынская обл. +25;

Днепропетровская обл. +8;

Донецкая обл. +15;

Житомирская обл. +3;

Закарпатская обл. +27;

Запорожская обл. +16;

Ивано-Франковская обл. +22;

г. Киев +52;

Киевская обл. +18;

Кировоградская обл. +4;

Луганская обл. +0;

Львовская обл. +34;

Николаевская обл. +3;

Одесская обл. +13;

Полтавская обл. +0;

Ровенская обл. +17;

Сумская обл. +1;

Тернопольская обл. +5;

Харьковская обл. +41;

Херсонская обл. +0;

Хмельницкая обл. +13;

Черкасская обл. +2;

Черновицкая обл. +72;

Черниговская обл. +5.

Напомним, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая. Умерли за сутки 17 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами стали 456 человек.