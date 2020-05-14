У Києві та ще двох областях виявлено найбільшу кількість нових випадків COVID-19

Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення коронавіруса
В Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавіруса зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.
Так, Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення вірусу - за добу підтвердили 72 нових захворювань. У Києві було виявлено 52 випадки, в Харківській області - 41.
Ситуація по кількості нових випадків COVID-19 по областях така:
Нагадаємо, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня. Померли за добу 17 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами стали 456 осіб.