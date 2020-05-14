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У Києві та ще двох областях виявлено найбільшу кількість нових випадків COVID-19

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Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення коронавіруса

В Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавіруса зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

Так, Чернівецька область продовжує утримувати лідерство за темпами поширення вірусу - за добу підтвердили 72 нових захворювань. У Києві було виявлено 52 випадки, в Харківській області - 41.

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Ситуація по кількості нових випадків COVID-19 по областях така:

  • Вінницька обл. +26;
  • Волинська обл. +25;
  • Дніпропетровська обл. +8;
  • Донецька обл. +15;
  • Житомирська обл. +3;
  • Закарпатська обл. +27;
  • Запорізька обл. +16;
  • Івано-Франківська обл. +22;
  • Київ р. +52;
  • Київська обл. +18;
  • Кіровоградська обл. +4;
  • Луганська обл. +0;
  • Львівська обл. +34;
  • Миколаївська обл. +3;
  • Одеська обл. +13;
  • Полтавська обл. +0;
  • Рівненська обл. +17;
  • Сумська обл. +1;
  • Тернопільська обл. +5;
  • Харківська обл. +41;
  • Херсонська обл. +0;
  • Хмельницька обл. +13;
  • Черкаська обл. +2;
  • Чернівецька обл. +72;
  • Чернігівська обл. +5.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 16 847 осіб. За добу зафіксували ще 422 випадків COVID-19, що на 20 більше, ніж за 12 травня. Померли за добу 17 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами стали 456 осіб.