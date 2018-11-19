Экс-главе студенческой организации объявили подозрение в присвоении 2 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Председатель общественной организации перечислял средства со счетов организации на собственный

Киевская прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Всеукраинской молодежной общественной организации "Украинская ассоциация студенческого самоуправления". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечается, его подозревают в присвоении почти 2 млн гривен. В частности, следствие установило, что в период 2013-2016 годов председатель общественной организации, имея право первой подписи на финансовых документах ассоциации, подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании заявлений получил средства в сумме более 830 тыс. гривен.

Однако во время допроса в ходе следствия студенты рассказали, что в командировки не ездили, а указанные меры вообще не проводились.

Кроме того, председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 млн гривен.

Сообщается, что действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по части 5 статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Киеве задержали на получении 560 тыс. гривен взятки заместителя руководителя "Ледового стадиона". Чиновник требовал деньги от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.

Ранее РБК-Украина сообщало, полиция Днепра задержала подполковника налоговой милиции за вымогательство 7 тыс. долларов взятки.