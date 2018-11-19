Екс-голові студентської організації оголосили підозру у привласненні 2 млн гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Голова громадської організації перераховував кошти з рахунків організації на власний

Київська прокуратура повідомла про підозру колишньому голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, його підозрюють у привласненні майже 2 млн гривень. Зокрема, слідство встановило, що у період 2013-2016 років голова громадської організації, маючи право першого підпису на фінансових документах асоціації, подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі заяв отримав кошти у сумі понад 830 тис. гривень.

Однак під час допиту в ході слідства студенти розповіли, що у відрядження не їздили, а зазначені заходи взагалі не проводились.

Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 млн гривень.

Повідомляється, що дії правопорушника, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, кваліфіковано за частиною 5 статті 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Києві затримали на отриманні 560 тис. гривень хабара заступника керівника "Льодового стадіону". Чиновник вимагав кошти від представника ОСББ за можливість підключити резервний електричний кабель, який живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка знаходиться на території стадіону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, поліція Дніпра затримала підполковника податкової міліції за вимагання 7 тис. доларів хабара.