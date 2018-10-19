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В Киеве задержали замруководителя "Ледового стадиона" на взятке 560 тыс. гривен

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 15:14
Фото: взятка (facebook.com/Прокуратура міста Києва)
Фото: взятка (facebook.com/Прокуратура міста Києва)

Чиновник получил взятку за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции на территории стадиона

В Киеве задержали на получении 560 тыс. гривен взятки заместителя руководителя "Ледового стадиона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"В пятницу, 19 октября 2018 года, прокуратурой города Киева совместно с работниками СУ ГУНП в городе Киеве по материалам Управления защиты экономики в городе Киеве ДЗЭ ЧП Украины разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды заместителя директора Государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион"", - гвоорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что чиновник требовал и получил 560 тыс. гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.

Сообщается, что взятку чиновник получил в два этапа. Сегодня после получения второй части неправомерной выгоды он был задержан.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

 

Фото (facebook.com/Прокуратура міста Києва)

Напомним, ранее сообщалось. что в городе Днепр задержали адвоката за вымогательство 25 тыс. долларов. 

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