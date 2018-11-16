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В Днепре задержали на 7 тыс. долларов взятки подполковника налоговой милиции

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 21:59
В Днепре задержали на 7 тыс. долларов взятки подполковника налоговой милиции
Фото: задержание на взятке (facebook.com/SFSofUkraine)

Чиновник за эту сумму обещал предпринимателю не закрывать его сеть аптек

Полиция Днепра задержала подполковника налоговой милиции за вымогательство 7 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как установили правоохранители, старший оперуполномоченный налоговой милиции требовал от предпринимателя 7 тыс. долларов. Зато налоговик пообещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателя - а именно не прекращать деятельность сети аптек.

"В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту нахождения субъекта хозяйствования", - добавили в полиции.

Подполковника в пятницу, 16 ноября, задержали оперативники управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции, работники областной прокуратуры и сотрудники отдела оперативного обеспечения территориальных органов ГФС.

 

Фото: задержание на взятке (facebook.com/SFSofUkraine)

Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, недавно в Винницкой области на взятке задержан председатель Козятинской районного совета и его посредника - директора малого частного предприятия.

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