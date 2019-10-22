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В Киеве на два дня подряд ограничат движение по проспекту Бажана

Новости » Общество    22.10.2019 - 06:46
В Киеве на два дня подряд ограничат движение по проспекту Бажана
Фото: проспект Бажана (Artemka/wikimedia.org)

Ограничение движения планируется между станцией метро "Харьковская" и Харьковской площадью

В Киеве на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".

"Будут работать в крайних правых полосах. Утром подрядчик должен заменять покрытие в направлении Борисполя. А во второй половине дня - в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

Напомним, в КГГА посоветовали киевским автомобилистам быть осторожными на дорогах во вторник, 22 октября. На магистралях прогнозируют слабую видимость, вызванной туманами. Видимость составит 200-500 м.

В такой ситуации специалисты советуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включать аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

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Новости Украины Киевдорогиограничение движения
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