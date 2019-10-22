У Києві два дні поспіль буде обмежено рух проспектом Бажана

Фото: проспект Бажана (Artemka/wikimedia.org)

Обмеження руху планується між станцією метро "Харківська" та Харківською площею

У Києві на проспекті Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що обмеження триватиме 22 жовтня із 7:00 до 20:00 і 23 жовтня із 7:00 до 22:00. Йдеться про ділянку дороги на проспекті Бажана між Харківською площею і станцією метро "Харківська".

"Працюватимуть у крайніх правих смугах. Зранку підрядник має замінювати покриття у напрямку Борисполя. А у другій половині дня - у напрямку правого берега", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у КМДА порадили київським автомобілістам бути обережними на дорогах у вівторок, 22 жовтня. На магістралях прогнозують слабку видимість, що викликана туманами. Видимість становитиме 200-500 м.

У такій ситуації фахівці радять знизити швидкість руху, ввімкнути протитуманні фари спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.