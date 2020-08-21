В Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка

Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей
Сегодня, 21 августа, в Святошинском районе Киева произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии образовалась большая пробка.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Как сообщается, из-за ДТП движение транспортную практически парализовано. Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей.
Напомним, ранее в Киеве во время ДТП один из автомобилей въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта.
Также РБК-Украина писало, что в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль; три человека погибли, еще двое получили ранения.
Кроме того, в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли трое человек, среди них двое малолетних детей.