В Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка

Сегодня, 21 августа, в Святошинском районе Киева произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии образовалась большая пробка.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как сообщается, из-за ДТП движение транспортную практически парализовано. Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей.

Напомним, ранее в Киеве во время ДТП один из автомобилей въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль; три человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли трое человек, среди них двое малолетних детей.