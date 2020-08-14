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В Киеве авто влетело в кофейню на одной из остановок

Киев, Пятница 14 августа 2020 14:05
В Киеве авто влетело в кофейню на одной из остановок
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

На месте работает полиция, затруднено движение транспорта на дороге

Сегодня, около 11:00 в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Во время столкновения один из них въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Как сообщается, на перекрестке улиц Днепровской набережной и Княжего Затона автомобиль Mazda после столкновения с автомобилем Lexus влетел в кофейню. Водителя первого автомобиля госпитализировали. По предварительной информации ни на остановке, ни в кафе не было людей, никто не пострадал.

На месте работает полиция, затруднено движение транспорта на дороге.

Сегодня, около 11 часов, на улице Княжий Затон произошло ДТП с участием автомобилей: Mazda и Lexus. По предварительной...

Опубликовано Патрульная полиция Киева Пятница, 14 августа 2020 г.

Напомним, вчера на севере оккупированного Крыма пьяный водитель сбил трех девочек, которые находились на тротуаре, в результате чего одна из них погибла.

Кроме того, вчера в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли трое человек, среди них двое малолетних детей.

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