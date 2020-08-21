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В Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка

Киев, Пятница 21 августа 2020 13:40
В Киеве из-за ДТП образовалась большая пробка
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей

Сегодня, 21 августа, в Святошинском районе Киева произошло незначительное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии образовалась большая пробка.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как сообщается, из-за ДТП движение транспортную практически парализовано. Сейчас участники аварии ожидают правоохранителей.

На Святошино из-за небольшого ДТП движение практически остановилось. Ждут полицию.

Опубликовано Киев Оперативный Пятница, 21 августа 2020 г.

Напомним, ранее в Киеве во время ДТП один из автомобилей въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль; три человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли трое человек, среди них двое малолетних детей.

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