У Києві через ДТП утворилась велика пробка

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Наразі учасники аварії очікують правоохоронців

Сьогодні, 21 серпня, у Святошинському районі Києва сталась незначна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії утворилась велика пробка.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Як повідомляється, через ДТП рух транспортну практично паралізовано. Наразі учасники аварії очікують правоохоронців.

На Святошино из-за небольшого ДТП движение практически остановилось. Ждут полицию. Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше у Києві під час ДТП один з автомобілів в’їхав у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик та легковий автомобіль; три людини загинули, ще двоє отримали поранення.

Крім того, у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб, серед них двоє малолітніх дітей.