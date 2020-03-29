У Києві збільшилася кількість заражених коронавірусом

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Заразилися ще 8 осіб, серед яких 11-річна дівчинка

У Києві вже 82 людини мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

За його даними, заразилися ще 8 осіб, серед яких 11-річна дівчинка.

"Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірус. Захворіли: чотири жінки у віці від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка та троє чоловіків від 33 до 40 років", - написав Кличко.

Серед хворих виявився лікар приватної клініки, який оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

"Шестеро киян, які захворіли, - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. У одного пацієнта госпіталізовано в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню № 4. З позитивного - двоє киян, які мали захворювання COVID-19, вилікувались, їх виписали з Олександрівської лікарні", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Києва сьогодні прибув спеціальний потяг із Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові та люди в захисних костюмах. В українців, що повернулися в Україну, вимірювали температуру.

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусу, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже 5 людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.