У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 74 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заразилися 10 чоловіків та 9 жінок

У суботу, 28 березня, в Києві 74 людини мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірус COVID-19. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні вранці "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердив ще 19 випадків захворювання на коронавірус.



"Захворіли - 10 чоловіків у віці від 25-ти до 54-х років. І 9 жінок - від 17-ти до 62-х років", - розповів Кличко.

За його словами, дев'ять пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці п'ятеро в міську клінічну лікарню № 4; троє в клінічну лікарню № 9.

При цьому двоє хворих киян - в самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 310.

Також РБК-Україна писало, що на в'їздах у Хмельницький встановлять блокпости після того, як 27 березня в місті був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.