ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 74 осіб

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 09:57
У Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 74 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заразилися 10 чоловіків та 9 жінок

У суботу, 28 березня, в Києві 74 людини мають підтверджений діагноз захворювання на коронавірус COVID-19. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні вранці "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердив ще 19 випадків захворювання на коронавірус.

"Захворіли - 10 чоловіків у віці від 25-ти до 54-х років. І 9 жінок - від 17-ти до 62-х років", - розповів Кличко.

За його словами, дев'ять пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці п'ятеро в міську клінічну лікарню № 4; троє в клінічну лікарню № 9.

При цьому двоє хворих киян - в самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 310.

Також РБК-Україна писало, що на в'їздах у Хмельницький встановлять блокпости після того, як 27 березня в місті був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

На в'їздах до Хмельницького встановлять блокпости через коронавірус Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 28 березня
Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся