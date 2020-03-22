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В Киеве число зараженных коронавирусом превысило 10

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 22:17
В Киеве число зараженных коронавирусом превысило 10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве растет число зараженных коронавирусом

В Киеве выросло число зараженных коронавирусом до. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в комментарии "Громадському".

По словам пресс-секретаря Центра общественного здоровья Валерии Сало, сегодня в Киеве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Речь идет о пассажирах одного из самолетов, который прилетел в столицу.

Отметим, карантин в Киеве со следующей недели будет существенно ужесточен. Новые ограничения были приняты на заседании городской коммисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

Также Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Ранее Кабинет министров принял решение о закрытии метро во всех городах Украины. В Киеве метрополитен прекратил перевозку пассажиров с 23:00 17 марта.

Отметим, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавируса.

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