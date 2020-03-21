Опубликована схема движения пассажирского транспорта в Киеве

Общественным транспортом с понедельника смогут пользоваться лишь при наличии специального пропуска
Киевская городская государственная администрация опубликовала схемы маршрутов общественного транспорта для пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Такими маршрутами смогут воспользоваться лишь медработники, спасатели, правоохранители, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий при наличии специального пропуска.
№ 56-Д "просп.Палладина - ст. м."Лыбидская";
№ 114 "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
№ 118 "Ст. м. "Черниговская" - ст. м. "Политехнический институт";
№ 119 "Ул. Кассиана - Контрактовая площадь";
№ 220 "Ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
№ 500 "Ул. Северная - ж/д вокзал "Центральный".
№ 7 "Ул. Чернобыльская - ст. м. "Площадь Льва Толстого";
№ 16 "Ул. Туполева - Майдан Независимости";
№ 30 "Ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
№ 91-Н "Ул. Милославская - ж/д вокзал "Центральный";
№ 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского.
№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
№ 16 "Ст. м. "Героев Днепра" - Контрактовая площадь";
№ 22 "Б-р Перова - завод ЖБК";
№ 28-Д "Просп. Ватутина - ст. м. "Позняки".
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта прекращает работу весь общественный транспорт столицы для пассажирских перевозок. С понедельника курсировать будет лишь транспорт для перевозки работников критической инфраструктуры.
Также РБК-Украина писало, что ограничения движения в столице не касаются всего транспорта. В частности, киевские власти не будут ограничивать в движении людей, имеющих личный транспорт.
Ранее Кабинет министров принял решение о закрытии метро во всех городах Украины. В Киеве метрополитен прекратил перевозку пассажиров с 23:00 17 марта.
Отметим, 20 марта правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве в связи с распространением коронавируса.