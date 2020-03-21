ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 14:44
Ограничение движения в Киеве не касается личного транспорта
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По его словам, власти не будут ограничивать в движении людей, имеющих личный транспорт

Ограничение движения в Киеве на время карантина, вызванного борьбой с распространением пандемии коронавируса, не касается личного транспорта. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, власти не будут ограничивать в движении людей, имеющих личный транспорт.

"Отмечу, что ограничение проезда в общественном транспорте не касается личного транспорта", - сказал Кличко.

Напомним, городской глава Киева заявил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на предприятия, которые обеспечивают критические сферы жизни Киева. Это медработники, спасатели, правоохранители, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий. Ездить в транспорте они смогут исключительно при наличии пропуска.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе со следующей недели общественный транспорт прекратит работу. Останутся только специализированные перевозки для работников служб, обеспечивающих жизнь города в условиях карантина.

Полиция открыла уголовное дело в отношении больного коронавирусом житомирянина Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 марта
Новости Украины КиевтранспортКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь