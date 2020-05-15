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В Киеве, Черновицкой и Волынской областях выявлен наибольший рост заболеваний COVID-19

Новости » Коронавирус   

Еще в четырех областях коронавирус не зафиксирован

Черновицкая и Волынская области, а также Киева стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Также, согласно данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.

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В общем ситуация по областям выглядит так:

  • Винницкая обл. +20;
  • Волынская обл. +47;
  • Днепропетровская обл. +10;
  • Донецкая обл. +4;
  • Житомирская обл. +5;
  • Закарпатская обл. +25;
  • Запорожская обл. +9;
  • Ивано-Франковская обл. +22;
  • г. Киев +56;
  • Киевская обл. +27;
  • Кировоградская обл. +5;
  • Луганская обл. +0;
  • Львовская обл. +38;
  • Николаевская обл. +0;
  • Одесская обл. +19;
  • Полтавская обл. +0;
  • Ровенская обл. +12;
  • Сумская обл. +0;
  • Тернопольская обл. +27;
  • Харьковская обл. +44;
  • Херсонская обл. +2;
  • Хмельницкая обл. +13;
  • Черкасская обл. +2;
  • Черновицкая обл. +84;
  • Черниговская обл. +12.

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.

Автор: Игорь Литвиненко