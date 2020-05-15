В Киеве, Черновицкой и Волынской областях выявлен наибольший рост заболеваний COVID-19

Еще в четырех областях коронавирус не зафиксирован
Черновицкая и Волынская области, а также Киева стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
Также, согласно данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.
В общем ситуация по областям выглядит так:
Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.
Автор: Игорь Литвиненко