В Киеве, Черновицкой и Волынской областях выявлен наибольший рост заболеваний COVID-19

Черновицкая и Волынская области, а также Киева стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Также, согласно данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.

В общем ситуация по областям выглядит так:

Винницкая обл. +20;

Волынская обл. +47;

Днепропетровская обл. +10;

Донецкая обл. +4;

Житомирская обл. +5;

Закарпатская обл. +25;

Запорожская обл. +9;

Ивано-Франковская обл. +22;

г. Киев +56;

Киевская обл. +27;

Кировоградская обл. +5;

Луганская обл. +0;

Львовская обл. +38;

Николаевская обл. +0;

Одесская обл. +19;

Полтавская обл. +0;

Ровенская обл. +12;

Сумская обл. +0;

Тернопольская обл. +27;

Харьковская обл. +44;

Херсонская обл. +2;

Хмельницкая обл. +13;

Черкасская обл. +2;

Черновицкая обл. +84;

Черниговская обл. +12.

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.