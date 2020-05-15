У Києві, Чернівецькій та Волинській областях виявлено найбільше зростання захворювань COVID-19

Чернівецька та Волинська області, а також Києва стали лідерами за кількістю нових заражень коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення коронавіруса РНБО України.

Також, за даними РНБО, в чотирьох регіонах за добу не було підтверджено жодного випадку коронавіруса - Луганська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області.

загалом ситуація по областях виглядає так:

Вінницька обл. +20;

Волинська обл. +47;

Дніпропетровська обл. +10;

Донецька обл. +4;

Житомирська обл. +5;

Закарпатська обл. +25;

Запорізька обл. +9;

Івано-Франківська обл. +22;

Київ р. +56;

Київська обл. +27;

Кіровоградська обл. +5;

Луганська обл. +0;

Львівська обл. +38;

Миколаївська обл. +0;

Одеська обл. +19;

Полтавська обл. +0;

Рівненська обл. +12;

Сумська обл. +0;

Тернопільська обл. +27;

Харківська обл. +44;

Херсонська обл. +2;

Хмельницька обл. +13;

Черкаська обл. +2;

Чернівецька обл. +84;

Чернігівська обл. +12.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.