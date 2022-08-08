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В Киеве не будут взимать оплату за парковку: что случилось

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 16:28
В Киеве не будут взимать оплату за парковку: что случилось Фото: в Киеве не будут взимать оплату за парковку (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве временно приостановлена оплата парковки на муниципальных площадках КП "Киевтранспарксервис". Это связано с судебным процессом по стоимости парковки, который сейчас идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Изменения отражены в приложении "Киев Цифровой".

Отмечается, что инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

При этом КГГА призывает водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. За нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы - их никто не отменял.

Также сообщается, что перед тем, как восстановить плату за парковку, власти сообщит киевлян заблаговременно.

Напомним, 16 мая в Киеве возобновили оплату парковки. При этом автомобили, которые припаркованы с нарушением, будут эвакуировать.

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Киев КГГА
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