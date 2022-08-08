В Киеве не будут взимать оплату за парковку: что случилось

В Киеве временно приостановлена оплата парковки на муниципальных площадках КП "Киевтранспарксервис". Это связано с судебным процессом по стоимости парковки, который сейчас идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Изменения отражены в приложении "Киев Цифровой".

Отмечается, что инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

При этом КГГА призывает водителей парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. За нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы - их никто не отменял.

Также сообщается, что перед тем, как восстановить плату за парковку, власти сообщит киевлян заблаговременно.