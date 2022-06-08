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В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей

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Украина, Среда 08 июня 2022 10:10
В Киеве вернули плату за парковку и будут эвакуировать авто нарушителей Фото: авто нарушителей будут эвакуировать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена оплата за парковку. Автомобили, которые припаркованы с нарушением будут эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и в выходные парковка бесплатная", - рассказал Поворозник.

По его словам, оплатить за парковку можно через "Киев цифровой". В приложении оплата начисляется, пока продолжается парковка, независимо от местонахождения авто.

"На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей", - сказал Поворозник.

Напомним, с 16 мая в Киеве возобновили оплату за парковку. Соответствующее решение принял Киевский горсовет.

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