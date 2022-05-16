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В Киеве возобновили плату за парковку автомобилей

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 15:25
В Киеве возобновили плату за парковку автомобилей Иллюстративное фото (freepik)
Автор: РБК-Украина

С понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили оплату парковки. Соответствующее решение утвердил Киевский горсовет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.

Отмечается, что парковка будет платной только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будние дни и целый день в субботу и воскресенье за парковку платить не понадобиться.

При этом на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Парковку надо будет оплачивать с помощью сервиса в приложении "Київ Цифровий".

Стоит заметить, что за безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей.

Напомним, проезд в общественном транспорте Киева снова стал платным с понедельника, 16 мая. Согласно решению Киевсовета, тарифы пока останутся прежними.

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Киев КГГА
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