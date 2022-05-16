В Киеве возобновили плату за парковку автомобилей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.

Отмечается, что парковка будет платной только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будние дни и целый день в субботу и воскресенье за парковку платить не понадобиться.

При этом на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Парковку надо будет оплачивать с помощью сервиса в приложении "Київ Цифровий".

Стоит заметить, что за безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей.