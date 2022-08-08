ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві не стягуватимуть оплату за паркування: що трапилось

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 серпня 2022 16:28
У Києві не стягуватимуть оплату за паркування: що трапилось Фото: у Києві не стягуватимуть оплату за паркування (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Київі тимчасово призупинено оплату паркування на муніципальних майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Це пов’язано із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зміни відображені у додатку "Київ Цифровий".

Зазначається, що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

При цьому КМДА закликає водіїв паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи - їх ніхто не скасовував.

Також повідомляється, що перед тим, як відновити плату за паркування, влада повідомить киян завчасно.

Нагадаємо, 16 травня у Києві відновили оплату паркування. При цьому автомобілі, які припарковані з порушенням, будуть евакуйовувати.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна