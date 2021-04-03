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В Киеве будут судить группу мошенников за подделку сертификатов для растаможки авто

Автор: Инна Собора

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы мошенников. Злоумышленники выдавали поддельные сертификаты для растаможки авто, которые были ввезены в Украину из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время досудебного расследования установлено 22 эпизода мошенничества.

Клиентов искали через объявления в интернете. Для этого был создан сайт от имени одной из частных фирм по предоставлению услуг сертификации автомобилей, ввезенных в Украину из ЕС и США:

В состав группы входило четыре человека, среди которых организатор - 33-летний киевлянин и трое его сообщников, жители Киевской и Житомирской областей.

Нарушители рассказывали потенциальным клиентам о возможности осуществления сертификации в обход официальной процедуры в режиме онлайн по фотографиям транспортных средств и документов на них. Свои услуги они оценивали в 4500 тысячи гривен. После осуществления оплаты заказчики получали поддельные документы почтой.

По месту проживания фигурантов и в офисных помещениях провели санкционированные обыски, во время которых изъяли технику, с помощью которой печатались фальшивые сертификаты, телефоны, сим-карты и рабочая документация.

Организатору и трем его сообщникам было объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция подчеркивает, что настоящая процедура сертификации автомобилей государственным стандартам Украины, которые были ввезены из-за границы, осуществляется только лицензированными юридическими лицами в условиях непосредственного исследования автомобиля специалистом.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

Напомним, в конце марта в Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков.

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Новости Украины автомобилирастаможка
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