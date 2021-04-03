У Києві судитимуть групу шахраїв за підробку сертифікатів для розмитнення авто

Під час досудового розслідування встановлено 22 епізоди шахрайства.

Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Для цього був створений сайт від імені однієї з приватних фірм з надання послуг сертифікації автомобілів, завезених в Україну з ЄС та США:

До складу групи входило четверо осіб, серед яких організатор - 33-річний киянин та троє його спільників, мешканці Київської та Житомирської областей.

Порушники розповідали потенційним клієнтам про можливість здійснення сертифікації в обхід офіційної процедури в режимі онлайн по фотографіях транспортних засобів та документів на них. Свої послуги вони оцінювали в 4500 тисячі гривень. Після здійснення оплати замовники отримували підроблені документи поштою.

За місцем мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях було здійснено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено техніку, за допомогою якої друкувались фальшиві сертифікати, телефони, сім-картки та робоча документація.

Організатору та трьом його спільникам було оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція наголошує, що дійсна процедура сертифікації автомобілів державним стандартам України, які були ввезені з-за кордону, здійснюється лише ліцензованими юридичними особами в умовах безпосереднього дослідження автомобіля спеціалістом.