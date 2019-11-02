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В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное ДТП

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 10:31
В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное ДТП
Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

ДТП произошло на Брест-Литовском шоссе

Сегодня ночью, 2 ноября, в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, в результате происшествий несколько участников аварии получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей скрылись с места ДТП до приезда "скорой" и правоохранителей.

По словам одного из участников аварии, на Брест-Литовском шоссе столкнулись Mercedes Viano, Mercedes W220, BMW, Renault, Volkswagen и еще одна Renault.

Водители автомобилей Mercedes W220 и BMW незаметно покинули место происшествия. На данный момент местонахождение владельцев вышеуказанных авто неизвестно.

На месте ДТП работали три патруля полиции, две кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа. Две полосы движения на Брест-Литовском шоссе были перекрыты. Детали и виновники случившегося устанавливаются.

Напомним, утром 31 октября на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП. В автомобиль Daewoo Lanos на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения транспортных средств один человек погиб, еще 2 пострадали.

В тот же день в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала столкнулись два автомобиля. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось. Информация о пострадавших не поступала.

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