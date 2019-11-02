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У Києві на Брест-Литовському шосе сталося масштабне ДТП

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 10:31
У Києві на Брест-Литовському шосе сталося масштабне ДТП
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

ДТП сталося на Брест-Литовському шосе

Сьогодні вночі, 2 листопада, в Києві на Брест-Литовському шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю шести автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Як повідомляється, в результаті пригод кілька учасників аварії отримали удари і розсічення, але від госпіталізації відмовилися. Двоє водіїв втекли з місця ДТП до приїзду "швидкої" та правоохоронців.

За словами одного з учасників аварії, на Брест-Литовському шосе зіткнулися Mercedes Viano, Mercedes W220, BMW, Renault, Volkswagen і ще одна Renault.

Водії автомобілів Mercedes W220 і BMW непомітно покинули місце події. На даний момент місцезнаходження власників вищевказаних авто невідомо.

На місці ДТП працювали три патрулі поліції, дві карети швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Дві смуги руху на Брест-Литовському шосе було перекрито. Деталі і винуватці того, що сталося, встановлюються.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня на Столичному шосе у Києві відбулося смертельне ДТП. В автомобіль Daewoo Lanos на шаленій швидкості в'їхав автомобіль Hyundai. В результаті зіткнення транспортних засобів один чоловік загинув, ще 2 постраждали.

У той же день у Києві біля Центрального залізничного вокзалу зіткнулися два автомобіля. У результаті зіткнення один з транспортних засобів перевернулося. Інформація про потерпілих не надходила.

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