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В Киеве на Борщаговской автомобиль въехал в столб и загорелся

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 21:47
В Киеве на Борщаговской автомобиль въехал в столб и загорелся
Фото: место происшествия (facebook.com/kamelchuk)

Автомобиль марки BMW врезался в столб, после чего произошел пожар

В Киеве во вторник вечером, 29 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелся автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, происшествие произошло на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект. Автомобиль марки BMW врезался в столб, после чего произошел пожар.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Детали происшествия устанавливаются.

На виїзді з Борщагівської на Повітрофлотський сталося #ДТП: автівка #BMW опинилася у стовпі і почала палати. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС. Деталі встановлюються.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, в Киевской области несовершеннолетний водитель погиб в аварии, а трое его друзей, которые находились в салоне, получили ранения разной степени тяжести. 14-летний подросток одолжил автомобиль у своих родителей.

Кроме того, 28 октября в Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате погиб один человек, а трое - травмированы.

Также 27 октября на Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок.

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