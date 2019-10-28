На Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Закарпатской области (zk.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок

На Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль совершил наезд на двоих пешеходом, после чего перевернулся, трое человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Закарпатской области.

Сообщается, что ДТП произошло 27 октября в селе Мирча Великоберезнянского района.

"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ "2110" не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, 73-летнего мужчину и 10-летнюю девочку, жителей с.Мирча. После удара машина съехала с дороги и ее опрокинуло на крышу. Среди пассажиров "Жигули" забои получила 28-летняя жена водителя", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причастность автомобиля "Hyundai" под управлением 43-летнего иностранца к созданию аварийной ситуации на дороге, что привело к ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибла пассажирка легковушки.