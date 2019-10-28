ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 12:25
На Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Закарпатской области (zk.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок

На Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль совершил наезд на двоих пешеходом, после чего перевернулся, трое человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Закарпатской области.

Сообщается, что ДТП произошло 27 октября в селе Мирча Великоберезнянского района.

"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ "2110" не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, 73-летнего мужчину и 10-летнюю девочку, жителей с.Мирча. После удара машина съехала с дороги и ее опрокинуло на крышу. Среди пассажиров "Жигули" забои получила 28-летняя жена водителя", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причастность автомобиля "Hyundai" под управлением 43-летнего иностранца к созданию аварийной ситуации на дороге, что привело к ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибла пассажирка легковушки.

В Киеве столкнулись два такси, есть пострадавшие В Хмельницкой области в ДТП погибла семья
Новости Украины ДТПЗакарпатье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь