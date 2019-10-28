В Ивано-Франковской области в ДТП погиб один человек, трое - травмированы

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)

В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок

В Рожнятовском районе (Ивано-Франковская область) легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате погиб один человек, а трое - травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что ДТП произошло 28 октября в 9:25 на выезде из села Креховичи.

"Водитель Opel Astra ехала на подъем из с. Креховичи, а водитель Volkswagen Transporter сверху во встречный полосе. В результате аварии травмыровались три человека из микроавтобуса, а водитель легковушки, жительница Черновицкой области 1965 года, погибла на месте происшествия до приезда медиков", - сообщают в полиции.

Двое пострадавших находятся в Рожнятовской больнице - отец-водитель 1969 года и его сын 1997 года рождения, а младшая дочь 2009 года рождения в тяжелом состоянии и находится в реанимации в Ивано-Франковской детской больнице. Пострадавшие - жители Долинского района.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Проводится проверка.

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)

Напомним, 27 октября на Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль совершил наезд на двоих пешеходов, после чего перевернулся, трое человек пострадали.

Также РБК-Украина сообщало, что во Львовской области перевернулся автомобиль, четыре человека пострадали и были госпитализированы.