В Киевской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП, есть раненые

В салоне также находились двое его друзей, которых госпитализировали
Во вторник, 29 октября, в Васильковском районе Киевской области призошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб несовершеннолетний водитель и получили травмы его друзья-подростки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Как сообщается, авария произошла в селе Крячки около 11:00 утра. 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника и погиб в результате аварии.
"Полиция выяснила, что несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.
Двое подростков, которые находились в салоне во время ДТП пока находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.
Полиция открыта уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, 29 октября в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов на Севастопольской площади из-за ДТП. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся.
Также РБК-Украина писало, что 27 октября на Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок.