В Киевской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП, есть раненые

Фото с места ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

В салоне также находились двое его друзей, которых госпитализировали

Во вторник, 29 октября, в Васильковском районе Киевской области призошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб несовершеннолетний водитель и получили травмы его друзья-подростки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, авария произошла в селе Крячки около 11:00 утра. 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника и погиб в результате аварии.

"Полиция выяснила, что несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.

Фото с места ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Двое подростков, которые находились в салоне во время ДТП пока находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция открыта уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, 29 октября в Киеве временно заблокировано движение троллейбусов на Севастопольской площади из-за ДТП. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся.

Также РБК-Украина писало, что 27 октября на Закарпатье автомобиль сбил пешеходов и перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, среди которых ребенок.